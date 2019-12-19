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Украинцы с 1 марта будут ездить в Россию по загранпаспортам

19.12.2019 / 09:01
С 1 марта пересечение границы с Россией будет осуществляться через загранпаспорт.

Об этом сообщает Facebook страница премьер-министра Алексея Гончарука

Прямая речь Гончарука: "С 1 марта 2020 пересечение границы с РФ будет осуществляться через загранпаспорт. Эта процедура будет действовать только для граждан Украины, выезжающих из Украины на территорию РФ".

При въезде граждан Украины с территории РФ на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск украинцам и по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении".

Премьер заявил, что такое изменение означает приостановление действия положений соглашений с РФ, заключенных еще до начала вооруженной агрессии, которые позволяли пересекать границу на основании внутреннего паспорта или свидетельства о рождении для лиц до 16 лет.

Он также сообщил, что это позволит быстрее проходить проверку на границе, поскольку для проверки данных личности сведения загранпаспортов считываются специальными приборами.

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украинцы, загранпаспорт, РФ, Гончарук
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