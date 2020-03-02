В МВФ заявили о существенном прогрессе после поездки в Украину

Об этом Люнгман заявила в субботу, 29 февраля

Дословно: "Команда специалистов МВФ, которые посетили Киев, достигла существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив, направленных на поддержку роста и обеспечения стабильности. Дискуссии продолжатся в ближайшие дни".

Напомним: группа экспертов МВФ под руководством главы миссии в Украине Рона ван Родена начала работу в Киеве 20 февраля и проработала около недели.

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