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Дуда призвал европейцев к решительности, чтобы не допустить новой военной агрессии

02.09.2019 / 13:29
Президент Польши Анджей Дуда в Варшаве на церемонии памяти в честь 80-летия со дня начала Второй мировой войны заявил о необходимости решительно противостоять новым военным провокациям, не допустить новой военной агрессии.

Об этом сообщают в воскресенье, 1 августа, местные и западные СМИ.

"Вплоть до сегодняшнего дня мы видим, как границы смещаются, оккупация, военнопленные, (происходят – ред.) военные провокации... Нам нужно быть решительными, нельзя этому потакать, (...) чтобы быть уверенным в том, что мы больше никогда не столкнемся с военной агрессией", - заявил Дуда.

"Должно быть очевидно, что любой вид военной агрессии будет встречен сильным, мощным, решительным ответом. Это вызовы, с которыми мы сталкиваемся в наши дни", - подчеркнул президент Польши.

Дуда привел в качестве примеров недопустимости нарушения границ государств и военной агрессии произошедшее в 2008 году в Грузии и в 2014 в Украине.

Мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны проходят на площади маршала Пилсудского в Варшаве, где перед выступлением главы государства состоялся парад и был исполнен государственный гимн Польши и подняты флаги.

На мероприятия в Польшу приехали представители десятков иностранных государств, включая вице-президента США Майка Пенса и канцлера ФРГ Ангелу Меркель, а также президента Германии Франка-Вальтера Штайнмаейра.

Мероприятия начались в Польше ранним утром в воскресенье в городе Велюнь, а также на полуострове Вестерплатте в Гданьске в точное время нападения 1 сентября 1939 года.

Источник

Польша, военная агрессия, Дуда
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