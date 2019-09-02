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В сети опубликовали фильм об известном грузинском святом – преподобном Гаврииле (Ургебадзе)

02.09.2019 / 13:25
В сети опубликовали фильм об известном грузинском святом – преподобном Гаврииле (Ургебадзе)
Святой Гавриил Источник: Центр информации УПЦ
Лента является продолжением фильма «Диадема старца», снятого в 2018 году

Новый полнометражный документальный фильм об известном грузинском святом – преподобном Гаврииле (Ургебадзе), канонизированном в 2012 году, – сняли и презентовали в 90-ю годовщину со дня его рождения, 26 августа.

Съемки ленты проходили в Грузии, Украине, Азербайджане и России, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Фома в Украине» и Православие.Ru.

В картину вошли воспоминания священнослужителей, духовных чад старца Гавриила, людей, которые испытали на себе чудодейственную силу преподобного и исцелились по его молитвам.

«Мы этот фильм не делали — его делал сам старец Гавриил, — поделился режиссёр фильма Константин Церцвадзе. — Я не припомню вообще, как мы работали над этим фильмом: было ощущение, что его делали и без нас, как будто всё устраивал сам старец Гавриил. Именно он — настоящий режиссер и редактор. "Где же ты, батюшка Гавриил?" — нагло спрашивали мы в любой трудной ситуации, привыкнув к его безотказной помощи, и сами сухими выходили из воды».

Лента является продолжением фильма «Диадема старца», снятого в 2018 году.

Напомним, преподобный Гавриил (1929–1995) — архимандрит Грузинской Церкви, несший в советское время подвиг исповедничества и Христа ради юродства. Уже в 12 лет он хорошо знал Евангелие, а во дворе дома устроил себе крохотную келью. Вернувшись из армии, построил небольшую церковь, все стены которой украсил сотнями икон: вырезал их из журналов, собирал на свалках и реставрировал.

В 1955 году был рукоположен во священника и пострижен в монашество с именем Гавриил. Отец Гавриил проповедовал на улицах, возвращая людей к вере, и нередко совершал разные странные поступки: ходил без обуви, притворялся сумасшедшим, пьяницей, попрошайкой. 1 мая 1965 года он поджег 12-метровый портрет Ленина на здании Верховного Совета в Тбилиси. На допросах говорил: «Нельзя боготворить человека. На месте портрета Ленина должно висеть Распятие Христа. Зачем вы говорите "Слава Ленину"? Надо говорить "Слава Господу Иисусу Христу!"» Ему грозил расстрел, но его признали сумасшедшим и отпустили.

За странностями поведения священника скрывалась огромная любовь к людям, сила горячей молитвы и великое смирение. Например, осыпав человека жесткими вразумляющими словами и прогнав прочь, он тут же начинал о нем слезно молиться и благословлять. Кто-то отвращался от него как от прельщенного и сумасшедшего, другие чувствовали его любовь и пользовались его богодухновенными наставлениями.

Святой при жизни сподобился дара прозорливости и исцеления.

Канонизирован в 2012 году. День его памяти — 2 ноября.

Источник: Inpress.ua
фильм, святой
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