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Фанар уволил главу русского экзархата в Европе архиепископа Иоанна

02.09.2019 / 13:16
Фанар уволил главу русского экзархата в Европе архиепископа Иоанна
Архиепископ Иоанн (Реннето) Источник: Интерфакс
Из документа также следует, что Константинополь более не признает существования русского экзархата и что ответственность за общины бывшего экзархата в странах Европы передаётся местным архиереям Константинополя

Глава русского экзархата в Западной Европе архиепископ Иоанн (Реннето) «освобожден от заботы о приходах русской традиции» и больше не является иерархом Константинопольской Церкви.

Об этом сообщает «Интерфакс-Религия» со ссылкой на официальный сайт Константинопольской Церкви.

Как сказано в обнародованном в субботу коммюнике, во время одного из заседаний Синода под председательством Патриарха Варфоломея было решено предоставить архиепископу Иоанну отпускную грамоту.

При этом подчёркнуто, что «канонический отпуск», который предоставлен «исключительно для архиепископа Иоанна», освобождает его и от заботы о приходах русской традиции в Западной Европе.

Из документа также следует, что Константинополь более не признает существования русского экзархата и что ответственность за общины бывшего экзархата в странах Европы передаётся местным архиереям Константинополя.

Отпускная грамота - документ, общепризнанный в православном мире, необходимый для законного (каноничного) перехода архиерея в другую поместную Церковь. О том, что такая грамота выдаётся архиепископу Иоанну, объявлено ровно за неделю до общего собрания русского экзархата, намеченного на 7 сентября, которое должно определить его дальнейшую судьбу.

Как сообщалось, в конце ноября 2018 года Синод в Стамбуле принял одностороннее решение о роспуске русского экзархата и предложил его духовенству и верующим перейти в подчинение местных греческих архиереев. С этим решением архиепископия не согласилась и в настоящее время обсуждает варианты будущего, один из которых - воссоединение с РПЦ.

Источник: Inpress.ua
Фанар
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