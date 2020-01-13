Войти | Зарегистрироваться
13:39

понедельник,
13 января
Онлайн
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Голосеевском монастыре с 13 января до Пасхи будет находиться кровоточивый чудотворный образ Спасителя

13.01.2020 / 12:06
В Голосеевском монастыре с 13 января до Пасхи будет находиться кровоточивый чудотворный образ Спасителя
Икона Источник: Центр информации УПЦ
Образ Спасителя нашего Господа Иисуса Христа стал благоухать и мироточить в доме 68-летней Антонины Евфимовой (в монашестве Ангелины)

В столичном Голосеевском монастыре, в храме в честь иконы Богородицы «Живоносный Источник», с 13 января до Пасхи, 19 апреля, будет находиться кровоточивый чудотворный образ Христа Спасителя.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу обители, кровоточивый Державинский чудотворный образ Спасителя для молитвенного поклонения доступен ежедневно с 07.00 до 17.00.

***Образ Спасителя нашего Господа Иисуса Христа стал благоухать и мироточить в доме 68-летней Антонины Евфимовой (в монашестве Ангелины) в Державино 5 мая 1999 года.

5 апреля 2000 года, в Великую Среду на поверхности иконы стали появляться мелкие пятна крови. Со временем кровотечение значительно усилилось. Заливая Лик Спасителя, кровь свертывается, образуя сгустки и темные пятна.

Биохимическая экспертиза установила группу крови – четвертая, что совпало с данными исследований кровоподтеков Туринской Плащаницы.

По молитвам возле чудотворного образа зафиксировано множество исцелений.

Источник: Inpress.ua
икона, голосеево, упц
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
13 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.