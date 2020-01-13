В Киево-Печерской лавре участникам противоабортного движения вручили церковные награды

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22:09
Судьи 20 стран протестуют в Польше против судебной реформы, проводимой теми же экспертами, что и в Украине
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16:49
Новые санкции в отношении Ирана уже вступили в силу
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13:12
Иранский военный обещает новые удары
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16:47
США введут дополнительные экономические санкции против Ирана, изучат варианты ответных действий на обстрел военных баз в Ираке
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17:18
WWF: от пожаров в Австралии погибло около 1,25 миллиарда животных
- 22:09
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09:42
Украина вошла в ТОП-3 экспортеров сельхозпродукции в Евросоюз
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12:17
Минэкономики: впервые за время независимости цены в декабре снизились
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10:23
НБУ может ускорить снижение учетной ставки
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17:20
Стало известно, сколько принесет украинской экономике транзит газа
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16:18
В Минцифре предлагают создать единый налог в 4-7% для IT-компаний
- 09:42
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09:21
В пассажирском поезде “Харьков-Херсон” загорелся тепловоз
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09:19
Шулявский мост испытали на прочность – 30-тонные МАЗы проехали над головой Кличко
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09:16
Украинские католики провели праздничные Богослужения в честь Рождества
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09:17
В Киеве насмерть сбили двух велосипедистов
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09:17
Новый украинский поезд прошел испытания
- 09:21
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08:51
Ученые обнаружили первую планету размером с Землю, на которой может существовать жизнь
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09:08
В Казахстане разбился пассажирский самолет, на борту 100 человек
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09:14
В столице впервые прошел Новогодний парад
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09:08
В Киеве открыли главную елку страны
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09:14
Пятерых украинских львов отправили в заповедник в Африке
- 08:51