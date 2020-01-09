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На Волыни в ДТП погиб священник УПЦ, у которого осталось 6 детей

09.01.2020 / 10:53
На Волыни в ДТП погиб священник УПЦ, у которого осталось 6 детей
Протоиерей Виталий Ковальчук Источник: Центр информации УПЦ
Чин погребения погибшего священнослужителя совершат 10 января

В Волынской области в Нововолынске 8 января в ДТП погиб клирик Владимир-Волынской епархии Украинской Православной Церкви протоиерей Виталий Ковальчук, который нес послушание в Свято-Успенском Низкиничском мужском монастыре.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии и интернет-издании «Радар», ДТП произошло на проспекте Победы города Нововолынска. Водитель авто был трезвым, предполагают, что он кого-то пропускал или пытался объехать. Дорога была скользкой, что и привело к ДТП.

До принятия священнического сана протоиерей Виталий Ковальчук работал хирургом в Нововолынской больнице. У него осталось шестеро детей.

Чин погребения погибшего священнослужителя совершат 10 января.

Источник: Inpress.ua
Волынь, ДТП, УПЦ
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