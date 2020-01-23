Президенты Сербии и Черногории не договорились по церковному вопросу

Лидеры Сербии и Черногории Александар Вучич и Мило Джуканович не смогли достичь общих позиций по ситуации вокруг Сербской Православной Церкви (СПЦ).

Об этом заявил сербский Президент по итогам переговоров со своим коллегой в Иерусалиме, сообщает «ТАСС» со ссылкой на газету «Blic».

«Мы долго разговаривали о положении сербского народа и недавно принятом законе о свободе вероисповедания в Черногории и согласились, что наши позиции очень удалены и по этим вопросам нет возможности достичь общей позиции. В то же время мы разговаривали как цивилизованные и ответственные люди, отдающие себе отчет, что Сербия и Черногория не должны быть противопоставлены друг другу и необходимо в кратчайшие сроки продолжить переговоры ради снижения напряженности и поиска решения», - заявил Вучич.

По его словам, также обсуждался «европейский путь Сербии и Черногории и большая координация в будущих выступлениях перед европейскими институтами». Вучич и Джуканович также намерены «продолжить разговор о большей свободе и скорости движения товаров, людей и услуг в регионе».

Массовые акции протеста прихожан Сербской Православной Церкви проходят в Черногории, Сербии и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) в знак протеста против притеснения СПЦ в Черногории, где в ночь на 27 декабря парламент страны принял закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин».

Президент Черногории обвиняет Сербскую Православную Церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране. Он заявил, что будет добиваться автокефалии для Черногорской Церкви по примеру Украины. В рамках создания новой Церкви кабинет министров Черногории провел через парламент закон о свободе вероисповедания и статусе религиозных общин, предусматривающий изъятие церковной собственности у СПЦ. Речь идет более чем о 650 святынях.