Войти | Зарегистрироваться
15:55

четверг,
30 января
Онлайн
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Аргентине православные выступили в защиту прав прихожан Сербской Церкви в Черногории

30.01.2020 / 15:35
В Аргентине православные выступили в защиту прав прихожан Сербской Церкви в Черногории
mitropolija.com Источник: mitropolija.com
Чтобы поддержать православных черногорцев, жители Буэнос-Айреса и близлежащих городов съехались на богослужение по случаю дня памяти святого Саввы Сербского

В столице Аргентины Буэнос-Айресе верующие выступили в защиту прав прихожан Сербской Православной Церкви в Черногории.

Как сообщается на сайте Черногорско-Приморской Митрополии, чтобы поддержать православных черногорцев, жители Буэнос-Айреса и близлежащих городов съехались на богослужение по случаю дня памяти святого Саввы Сербского.

Богослужение возглавил правящий архиерей Буэнос-Айресской кафедры Сербской Церкви, гражданин Черногории епископ Буэнос-Айресский и Южно-Центральноамериканский Кирилл (Бойович).

«Принятие глубокой ночью закона, лицемерно названного "Законом о свободе вероисповедания", подтверждает, что это антицивилизационный, антидемократический, антицерковный и, по мнению абсолютного большинства отечественных и зарубежных соответствующих институтов, антиконституционный акт, направленный непосредственно против СПЦ, единственной канонической Православной Церкви в современной Черногории», – отметили на сайте Митрополии.

Источник: Inpress.ua
Аргентина, Черногория
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
30 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.