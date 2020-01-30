В Аргентине православные выступили в защиту прав прихожан Сербской Церкви в Черногории

В столице Аргентины Буэнос-Айресе верующие выступили в защиту прав прихожан Сербской Православной Церкви в Черногории.

Как сообщается на сайте Черногорско-Приморской Митрополии, чтобы поддержать православных черногорцев, жители Буэнос-Айреса и близлежащих городов съехались на богослужение по случаю дня памяти святого Саввы Сербского.

Богослужение возглавил правящий архиерей Буэнос-Айресской кафедры Сербской Церкви, гражданин Черногории епископ Буэнос-Айресский и Южно-Центральноамериканский Кирилл (Бойович).

«Принятие глубокой ночью закона, лицемерно названного "Законом о свободе вероисповедания", подтверждает, что это антицивилизационный, антидемократический, антицерковный и, по мнению абсолютного большинства отечественных и зарубежных соответствующих институтов, антиконституционный акт, направленный непосредственно против СПЦ, единственной канонической Православной Церкви в современной Черногории», – отметили на сайте Митрополии.