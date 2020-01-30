В Греции потребовали от Элладской Церкви отменить признание ПЦУ через суд

Греческая неправительственная организация «Панэллинский православный союз» намерена обратиться в Государственный совет Греции (исполняющий функцию Верховного суда) с обжалованием решения Элладской Церкви о признании Православной Церкви Украины.

Об этом сообщает Телеграм-канал Правблог со ссылкой на греческий сайт ortodoxiacatholica.com.

«Союз требует, чтобы решение Архиерейского Собора ЭПЦ, принятое 12 октября 2019 года, было отменено.

По словам представителей НГО, Собор действовал без учета законов Греции. В частности, статьи 19 Постановления №1/1977 (о процедурах Архиерейского Собора Церкви Греции).

Нарушение заключается в том, что во время этого собора не проводилось голосование (тайное или открытое) и решение не было поддержано большинством голосов (2/3), как того требует закон. При этом несмотря на то, что протокол заседания был заверен Собором, письменное решение до сих пор не опубликовано», - отметили в источнике.



Как сообщалось ранее, решение Архиерейского Собора вызвало шквал критики со стороны ряда греческих архиереев и священников.

Руководитель центра патристических изданий в Афинах протопресвитер Иоанн Диотис в открытом письме к главе Элладской Православной Церкви архиепископу Иерониму заявил, что необходимо публично предоставить обоснования и документацию, на которые опирались в Элладской Православной Церкви, когда принимали решение о признании Православной Церкви Украины.

