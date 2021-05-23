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Епископ УПЦ рассказал, в каких случаях православные не могут молиться за верующих других конфессий

21.05.2021 / 16:44
Епископ УПЦ рассказал, в каких случаях православные не могут молиться за верующих других конфессий
Источник: Центр информации УПЦ
Владыка объяснил, что общность означает единство православных в вере и обозначает отношение человека к Церкви

Православные верующие могут молиться о представителях других конфессий в личной или домашней молитве, но не в общецерковной.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.

«Мы должны понимать разницу между молитвой личной и церковной. Так, каждый из нас во время своей личной молитвы может молиться за тех, кто не принадлежит к Церкви. Такая молитва является выражением слов Христа о любви к ближнему, без всякой конфессиональной дифференциации. Однако, когда речь идет о молитве Церкви, то ситуация выглядит по-другому. Дело в том, что слово «Литургия» в переводе с греческого означает «общее дело». То есть в Божественной Литургии принимает участие вся Церковь, каждый Ее член, а не только «я» как отдельная личность», - отметил епископ Виктор.

Владыка объяснил, что общность означает единство православных в вере и обозначает отношение человека к Церкви.

«Во время Литургии произносится Символ веры, чтобы подчеркнуть это единство. С другой стороны, единство в вере возможно только при наличии единства мнений, единства мировосприятия. И в этом контексте, мы учитываем не только догматы, но и то, как человек относится к Церкви Христовой и тем проблемам, которые существуют в мире. Отсюда становится понятным, что отказ от молитвенного поминовения во время Литургии тех, кто не является членом Церкви, - это не проявление «отсутствия любви», а в определенной мере, констатация того выбора, который сделал другой человек», - подчеркнул епископ Виктор.

Он обратил внимание, что поминание в общецерковной молитве только православных является свидетельством об истине, «ведь инфантильность, религиозная индифферентность никакой пользы Церкви не принесут, а конце концов, только приведут к еще большей секуляризации».

Источник: Inpress.ua
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