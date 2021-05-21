Войти | Зарегистрироваться
18:27

пятница,
21 мая
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Оценка президентов: наиболее доверяют Зеленскому, лучшим считают Кучму

21.05.2021 / 17:56
Среди политиков, занимавших пост президента Украины, самый высокий баланс доверия – к действующему главе государства Владимиру Зеленскому, однако наилучшим украинцы считают Леонида Кучму.

Об этом свидетельствует опрос Социологической группы "Рейтинг", проведенный 16-18 мая

Социологи "Рейтинга" отмечают, что результаты опросов за последние три месяца демонстрируют устойчивую положительную динамику электорального рейтинга Зеленского.

Среди политиков, занимавших пост президента Украины, самый высокий рейтинг доверия к Владимиру Зеленскому (доверяют – 46%, не доверяют – 51%).

Леониду Кучме доверяют 36%, не доверяют – 58%. Леониду Кравчуку доверяют 36%, не доверяют – 53%. Виктору Ющенко доверяют 29%, не доверяют – 66%. Петру Порошенко доверяют – 24%, не доверяют – 75%. Виктору Януковичу доверяют 15%, не доверяют – 82%.

По сравнению баланса доверия/недоверия на втором году президентства ситуация у Зеленского заметно лучше, чем у двух его предшественников – Порошенко и Януковича.

Однако лучшим среди всех президентов независимой Украины, как и в прошлом году, респонденты считают Кучму (23%).

18% ответили, что лучшим президентом является Зеленский.

14% опрошенных считают, что лучшим был Порошенко, 13% считают, что лучшим был Янукович, 12% – Кравчук, 7% – Ющенко.

В то же время, 9% ответили, что ни один из них не был лучшим, еще 5% – затруднились ответить.

Справка: "Рейтинг" опросил в середине мая 2500 респондентов в возрасте от 18 лет всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Источник

опрос, Зеленский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
21 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.