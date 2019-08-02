Община одного из первых захваченных храмов на Волыни собирается строить новую церковь

Община одного из первых захваченных храмов Украинской Православной Церкви на Волыни собирается строить новую церковь.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на благотворительный фонд «Фавор», Свято-Крестовоздвиженская община УПЦ села Угринов Гороховского района Волынской области, чью церковь и всю церковную недвижимость представители УПЦ КП захватили еще в 2014 году, собирает средства для строительства нового храма.

Пока верующим удалось собрать 22 500 гривен, но этих средств не хватает даже на заливку фундамента, сообщает БФ «Фавор» на своей странице в Фейсбук и призывает всех неравнодушных оказать посильную помощь.

«Понятно, что этих денег не хватает даже чтобы начать фундаментные работы, – говорится в сообщении. – Вернее, начать можно – вырыть котлован, например. Но копать нужно только с твердой уверенностью, что сразу будут устанавливаться фундаментные блоки и заливаться бетонная опоясывающая лента. Иначе никак – за полтора месяца все осыпется».

Но строительство затягивается не только по причине нехватки средств – община Угринова состоит в основном из престарелых прихожан.

«Своими силами они стараются много чего сделать, но сил и здоровья не всегда хватает, – отметили в благотворительном фонде. – В течение теплого времени года им удалось частично расчистить участок под будущий храм – разобрать старый дом и выкорчевать деревья. Настоятель отец Ростислав выполнял самую тяжелую работу, вдохновляя остальных прихожан своим примером».

Сообщается, что на заливку фундамента по смете необходимо 97 000 гривен, из которых уже есть 22 500.

«Давайте поможем им успеть за это лето хотя бы залить фундамент!» – призвали в БФ «Фавор».

Как сообщалось, в селе Угринов Свято-Крестовоздвиженский храм был захвачен 10 сентября 2014 года. Община УПЦ КП, зарегистрировавшаяся в Угринове в ноябре 2014 года, захватила храм УПЦ и всю церковную недвижимость, приватизировала дом священника с проживающей в ней семьей настоятеля общины УПЦ и частично выписала проживающих через суд в апреле 2016 года. По сей день община УПЦ совершает богослужения в доме, в котором проживает семья настоятеля.