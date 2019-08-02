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Украинские саперы начали разминирование возле моста в Станице

02.08.2019 / 18:14
Саперы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в четверг, 1 августа, начали разминирование территории, прилегающей к разрушенному мосту в районе пункта пропуска «Станица Луганская».

Об этом сообщила Станично-Луганская районная государственная администрация на своей странице в Facebook.

“Сегодня утром саперы ГСЧС приступили к разминированию территории, прилегающей к разрушенному мосту возле КПВВ "Станица Луганская". Это следующий шаг с нашей стороны для ремонта моста”, - говорится в сообщении.

Саперы ДСНС начали разминирование территории возле моста в Станице Луганской
Как сообщал Укринформ, участники Трехсторонней контактной группы на встрече в Минске 17 июля пришли к согласию по ремонту и эксплуатации моста в Станице Луганской.

Согласно достигнутым договоренностям стороны одновременно должны начать ремонт моста: украинская сторона возобновит заваленный пролет, а ОРЛО - покрытие и ограждение.

В среду, 31 июля, Трехсторонняя контактная группа договорилась о начале разминирования на прилегающих к мосту в Станице Луганской территориях с 1 августа.

Источник 

разминирование, Станица Луганская
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