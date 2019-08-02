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Кличко допросили в Держбюро расследований

02.08.2019 / 17:50
Следователи Государственного бюро расследований допросили мэра Киева Виталия Кличко. Об этом сообщила представитель ведомства Анжелика Иванова.

"Виталий Кличко был допрошен в ГБР 31 июля", - сказала она.

Иванова добавила, что мэр столицы был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу относительно возможных незаконных действий при заключении договора аренды земельного участка для строительства жилого дома в Киеве.

Источник 

допрос, Кличко
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