Кличко допросили в Держбюро расследований

"Виталий Кличко был допрошен в ГБР 31 июля", - сказала она.

Иванова добавила, что мэр столицы был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу относительно возможных незаконных действий при заключении договора аренды земельного участка для строительства жилого дома в Киеве.

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