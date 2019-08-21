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Кличко, Парубия и Луценко вызовут на допрос по делу Майдана

21.08.2019 / 15:23
Суд, который рассматривает дело по расстрелам на Институтской 20 февраля 2014 года, удовлетворил ходатайство адвокатов бывших "беркутовцев" о допросе свидетелей.

 Об этом сообщает "Громадське".

Как сообщается, суд разрешил провести допрос днепропетровского "Беркута", руководящий состав милиции по состоянию на 20 февраля, а также всех публичных лиц, о которых ходатайствовали адвокаты. Среди них - мэр Киева Виталий Кличко, генеральный прокурор Юрий Луценко, депутат Геннадий Москаль, который был руководителем следственной комиссии Верховной рады, спикер Рады Андрей Парубий, депутат Сергей Пашинский, бывший народный депутат, сейчас посол Украины в Канаде, Андрей Шевченко, заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов, глава МИД при Януковиче Леонид Кожара, министр юстиции при Януковиче Елена Лукаш, а также легендированные свидетели.

Кроме того, суд дал разрешение на допрос 15 человек на выбор защиты из 38 правоохранителей (бывших и действующих, которые находились на месте событий с 18 по 20 февраля) и руководителей николаевского, одесского и черниговского подразделений "Беркута", которых хотели допросить адвокаты. Также суд разрешил допросить работников, обслуживающих спецтранспорт.

Источник

допрос, суд, Майдан, Кличко, Парубий, Луценко
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