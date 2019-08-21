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Военным ко Дню Независимости выплатят по 1-2 тысячи премии — Полторак подписал указ

21.08.2019 / 14:52
Министр обороны Степан Полторак подписал приказ о выплате премий военнослужащим Вооруженных сил ко Дню Независимости Украины.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Подписал приказ о выплате денежной премии военнослужащим Вооруженных сил по случаю 28-й годовщины Независимости Украины. Военнослужащие, в том числе и срочной службы, и курсанты, получат по 1 тысяче гривень, военнослужащие, которые в 2019 году привлекались к выполнению задач в составе подразделений Объединенных сил, и те, что сейчас защищают территориальную целостность государства на Востоке - по 2 тысячи гривень", - сообщил руководитель оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что Президент Владимир Зеленский принял решение относительно выплат премий военным ко Дню Независимости.

Источник

военные, премии, День независимости
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