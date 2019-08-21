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Верующие Украинской Православной Церкви просят запретить ЛГБТ-марш в Одессе

21.08.2019 / 14:15
Верующие Украинской Православной Церкви просят запретить ЛГБТ-марш в Одессе
Обращение к меру Источник: Центр информации УПЦ
Подписанты уверены, что проведение в Одессе марша сексменьшинств «неуместно» и «подрывает репутацию города»

В Одессе, ряд религиозных организаций обратились к мэру города Геннадию Труханову, призвав его предотвратить проведение ЛГБТ-акции «Прайд-2019».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт dumskaya.net, обращение также подписали верующие Украинской Православной Церкви во главе с митрополитом Одесским и Измаильским Агафангелом.

Подписанты уверены, что проведение в Одессе марша сексменьшинств «неуместно» и «подрывает репутацию города», - говорится в сообщении. Мэра просят не допустить «Прайд» «ради сохранения мира среди жителей и гостей города» и обещают «молиться за души этих людей, чтобы Господь помог им освободиться от извращений».

Источник: Inpress.ua
одесса, УПЦ
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