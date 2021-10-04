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Зеленский намерен добиваться возвращения Саакашвили в Украину

04.10.2021 / 12:17
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращение арестованного в Грузии экс-президента этой страны Михаила Саакашвили в Украину, поскольку у того есть украинское гражданство.

"Я как президент Украины занимаюсь постоянно тем, что возвращаю граждан Украины разными возможностями, которые у меня есть, какие мне предоставила власть. Господин Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это тоже касается, и все институции, включая Министерство иностранных дел и наши посольства, которые работают в Грузии, и на уровне посла Грузии, который работает в Украине, и на уровне разговоров между нашими Кабинетами министров, на уровне разговоров премьеров - мы все будем этим заниматься", - заявил Зеленский на пресс-конференции в воскресенье, 3 октября, в Трускавце Львовской области.

Президент добавил, что не знал о поездке Саакашвили в Грузию. "Был очень удивлен и увидел это в прессе. Его все искали… Я об этом не знал, о его решении. Считаю, что это все же неправильно, потому что он находится в государственной власти. Но надо понять все детали и риски", - добавил Зеленский.

Как сообщалось, по итогам подсчета итогов голосования на местных выборах на 99,92% избирательных участках в Грузии, правящая партия "Грузинская мечта" по пропорциональным спискам получила поддержку 46,65% избирателей, оппозиционная партия "Единое национальное движение", неофициальным лидером которой Саакашвили, - 30,7%.

Представители грузинских оппозиционных партий и Саакашвили считают местные выборы 2 октября референдумом, который в случае, если правящая партия "Грузинская мечта" наберет менее 43% голосов избирателей, должен стать причиной для назначения досрочных парламентских выборов. Такое условие было внесено в соглашение по выходу из политического кризиса, которое весной текущего года было подписано при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля между представителями правящей партии и оппозиции.

По информации правоохранительных органов, Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси, куда он прибыл из Украины. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

Источник

Саакашвили, Зеленский
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