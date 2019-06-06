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Саакашвили утверждает, что Бахтадзе к Зеленскому подослал российский олигарх

06.06.2019 / 16:25
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили заявляет, что встреча президента Владимира Зеленского с премьером Грузии Мамукой Бахтадзе была не случайной.

Мол, последнего подослал российский олигарх.

Об этом Саакашвили написал в Facebook.

"Российский олигарх Иванишвили (Бидзина Иванишвили, экс-премьер-министр Грузии, лидер грузинской партии "Грузинская мечта" – ред.) послал свою шестерку "премьера" в Брюссель под высосанным из пальца предлогом, как объяснили грузины – отмечать День независимости США, который на самом деле 4 июля, в Брюсселе!", - написал он.

По словам Саакашвили, Бахтадзе имел определенную просьбу к Зеленскому относительно бывшего президента Грузии.

"В фойе отеля то подсидел Зеленского, потому что Иванишвили сначала лоббировал, чтобы меня не пускали в Украину, а сейчас просит, чтобы меня не, дай Бог, никуда не назначили", - убеждает Саакашвили.

Напомним: ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время визита в Брюссель неожиданно пообщался с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, с которым они поселились в одной гостинице.

Саакашвили выдворили из Украины 12 февраля 2018 года.

Политику запретили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.

Саакашвили оформил в Нидерландах удостоверение личности, что дает ему право на проживание и работу в Евросоюзе.

Саакашвили также заявлял, что вернется в Грузию, а также предложил президенту вернуть ему грузинское гражданство.

21 апреля экс-президент Грузии лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвилизаявил, что обратился к уполномоченным органам власти в Украине с просьбой снять ограничения на его въезд в Украину.

В ответ государственная пограничная служба отметила, что Саакашвили не имеет оснований для законного въезда на территорию Украины.

22 мая адвокат экс-губернатора Одесской области Саакашвили Руслан Чернолуцкий заявил, что передал в Администрацию президента обращение Саакашвили, в котором он просит вернуть ему гражданство Украины.

Кроме того лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отменить указ его предшественника Петра Порошенко и восстановить украинское гражданство Михеила Саакашвили.

28 мая Зеленский вернул гражданство Саакашвили.

29 мая Саакашвили прилетел в Украину.

Источник

Саакашвили, Зеленский, Бахтадзе
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