Войти | Зарегистрироваться
16:26

четверг,
06 июня
Онлайн
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Жизнь
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
Жизнь
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Товтрах на Буковине в день праздника Вознесения Господня продолжается противостояние за храм УПЦ

06.06.2019 / 16:19
В Товтрах на Буковине в день праздника Вознесения Господня продолжается противостояние за храм УПЦ
Товтры Источник: Центр информации УПЦ
В епархии отметили, что в храм прибыл священник ПЦУ, чтобы совершить богослужение, в то время, как священник УПЦ с верующими были вынуждены молится на улице

В селе Товтры (Черновицкая область) сегодня, в день праздника Вознесения Господня, снова произошел конфликт за храм УПЦ в честь Успения Пресвятой Богородицы.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, о хронологии развития конфликта рассказали в пресс-службе Черновицко-Буковинской епархии УПЦ.

«Наемные боевики не допустили священника с общиной в храм на Литургию. Настоятель под воротами храма начал служить акафист Вознесения Господня», - сообщили в пресс-службе.

В епархии отметили, что в храм прибыл священник ПЦУ, чтобы совершить богослужение, в то время, как священник УПЦ с верующими были вынуждены молится на улице.

«Позже приехал новый священник, новой религиозной организации (ПЦУ, - ред.), в которую принудительно перевели общину УПЦ распоряжением главы области Михаила Павлюка. Так как не пускают в храм священника УПЦ, община решила не пускать и нового священника.

На помощь батюшке ПЦУ выбежали наемные боевики с газовыми баллончиками, чтобы его силой провести в храм. Это стало последней каплей терпения верующих», - рассказали в епархии УПЦ.

В пресс-службе подчеркнули, что сотрудники полиции во время конфликта бездействовали.

«Тотальное беззаконие боевиков и полное бездействие Национальной полиции (которая стояла со стороны боевиков), заставило людей снять ворота храма. Это можно посмотреть на видео.
После того, возле трапезной, на улице, возле храма, отец Иоанн вместе с общиной смогли начать богослужение», - отметили в пресс-службе.

«Черновицко-Буковинская епархия не оправдывает силовые действия, в то же время снова и снова обращается в СБУ и Национальную полицию, чтобы установили личности боевиков, которые незаконно действуют и препятствуют осуществлению религиозных обрядов настоятелю храма, отцу Иоанну и являются источником религиозного конфликта в селе Товтры», - говорится в сообщении.

Ранее Центр информации УПЦ сообщал, что в селе Товтры 2 июня активисты ПЦУ попытались захватить Свято-Успенский храм УПЦ. Произошла потасовка, верующие вызвали полицию и оформили заявление о факте провокации - в правоохранительные органы.

Ранее, 18 мая, верующие приехали под здание местной администрации, которая «перевела» их парафию в новую церковную структуру Украины, лишив возможности молиться в своей церкви. Верующие совершали молитвенное стояние под зданием Черновицкой ОГА.

Источник: Inpress.ua
Буковина, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
6 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.