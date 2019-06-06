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МВД пересмотрит дела не прошедших аттестацию и через суд восстановившихся на службе полицейских в связи с ЧП в Переяславе-Хмельницком

06.06.2019 / 15:48
МВД Украины пересмотрит целесообразность пребывания на должностях полицейских, не прошедших аттестацию и восстановившихся на службе по решению суда.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Журналистам в среду, 5 июня, в Киеве министр сообщил, что полицейские, причастные к случившемуся, действительно не прошли аттестацию, и были восстановлены на должностях в судебном порядке.

"Эти полицейские были уволены после переаттестации, а потом по решению суда были восстановлены на службе… К сожалению, это не единичная ситуация, и речь идет об около 800 полицейских", - сказал Аваков.

В этом контексте глава МВД сообщил, что будет пересмотрен весь список лиц, восстановившихся на службе в Министерстве по решению суда.

"У нас есть целый комплекс мер, мы сейчас еще раз пересмотрим дела тех, кто не прошел аттестацию, но восстановился. И это нам обещает очередной спор в судах", - добавил он.

Отвечая на вопрос о том, говорит ли случившееся в Переяславе-Хмельницком о провале реформы в МВД и полиции в частности, Аваков сказал: "Нет, это не говорит о провале реформы, это говорит о том, что на пути к цели всегда бывают ситуации, в том числе и такие. И они могут поставить под сомнение любые достижения. Но я считаю, что реформа полиции идет в правильном направлении. Но это не отменяет ответственности и нашей скорби по поводу этого инцидента".

В свою очередь, глава Нацполиции Сергей Князев на внеплановом совещании с руководителями структурных и территориальных подразделений заявил, что будет проведена проверка поведения полицейских вне службы.

"По предварительным докладам служебного расследования в Переяславе-Хмельницком установлено, что один из задержанных полицейских систематически нарушал общественные нормы поведения. У местных жителей было к нему много претензий человеческого характера. Но реакции со стороны руководителей подразделения не было", - цитирует Князева в среду днем департамент коммуникации Национальной полиции.

Глава Нацполиции поставил задачу всем подразделениям немедленно провести проверку всех заявлений и жалоб граждан о ненадлежащем поведении полицейских вне службы.

"Взять на контроль не только несение службы личным составом, но и поведение вне службы. Наша реакция должна быть жесткой на такие события. За ненадлежащее поведение, правонарушения в быту – мгновенная ваша реакция", - подчеркнул Князев.

Как сообщалось, 31 мая в г.Переяслав-Хмельницкий 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутренне-мозговой гематомой и перелом височной кости. Травму ребенок получил во дворе по месту жительства.

Позже правоохранители заявили о возможной причастности к нанесению огнестрельных тяжких ранений ребенку двух полицейских. Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в мальчика, находившегося на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик скончался в киевской больнице.

Действия двух сотрудников патрульной полиции позднее квалифицировали по п.2, п.12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч.2 ч.4. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением огнестрельного оружия, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений). Подозреваемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Расследование проводит ГБР.

4 июня Голосеевский районный суд г.Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога полицейским, подозреваемым в умышленном убийстве 5-летнего мальчика в г.Переяслав-Хмельницком Киевской области.

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полиция, Аваков, убийство ребенка
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