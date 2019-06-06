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На праздник Вознесения Митрополит Онуфрий возглавил праздничное богослужение в храме на столичной Демеевке

06.06.2019 / 15:46
На праздник Вознесения Митрополит Онуфрий возглавил праздничное богослужение в храме на столичной Демеевке
Митрополит Онуфрий Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Онуфрий поздравил верующих с праздником

В день праздника Вознесения Господня, 6 июня, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию в Свято-Вознесенском храме в столичном районе Демеевка.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ, после чтения Святого Евангелия Предстоятель УПЦ обратился к пастве со словом проповеди.

В конце богослужения был совершен чин славления перед иконой Вознесения Господня. Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил верующих с праздником и благословил всех.

Как сообщалось, накануне Архипастырь возглавил всенощное бдение в Киево-Печерской лавре.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Онуфрий
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