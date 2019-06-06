Зеленский о Супрун: слава Богу, у меня другой врач

Об этом он сказал в эфире 1+1, крутя вместе с журналистом педали велотренажера.

Отвечая на вопрос, если бы у него была возможность формировать правительство, то кого бы он оставил, и кто из действующих министров ему нравится, Зеленский сказал:

"Это провокация, а не вопрос. Честно говоря, я их не знаю очень близко. Это не моя команда, мы не прошли какое-то длительное время работы. Я уверен, что там есть профессионалы, поэтому правительство и остается сейчас работать. Думаю, что за эти 2 месяца до новых выборов и до создания нового правительства мы познакомимся поближе, и я пойму, кто из них способен сделать что-то новое для Украины. Потому что здесь нужны не шаги, здесь (нужны – ред.) прыжки".

Журналист попросил президента озвучить мнение относительно некоторых персоналий.

"Супрун? Ха-ха-ха. Ну, по-разному к ней относятся. Вы же знаете – да? – как ее называют? Ну, слава Богу, у меня есть другой врач, у моей семьи", - сказал Зеленский.

О министре образования Лилия Гриневич президент сказал, что не знаком с ней, но "слышал, что она неплохая очень".

Вместе с тем главу МИД Павла Климкина Зеленский назвал профессиональным.

"Климкин – это профессиональный дипломат. Я предлагал ему оставаться в команде, у нас очень сложная международная ситуация. Но он решил пойти в политику. Я никого из них (министров) близко не знаю, но смотрю по делам этих людей" , - подытожил Зеленский.

В то же время исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун выразила надежду, что президент Владимир Зеленский изменит свое мнение о ней после личного разговора.

Об этом она сказала во время брифинга в Кабмине, комментируя высказывания Зеленского по ней в эфире телеканала "1 + 1", передает "Укринформ".

"Я еще не имею выводов, каковым человеком или президентом является Зеленский. Он работает недолго. Еще рано делать выводы. Я надеюсь, что он также не будет делать выводов, не поговорив со мной, не увидев, какова наша работа", - сказала Супрун.

Также руководительница МОЗ надеется, что Зеленский не будет называть ее именами, которые являются "оскорбительными и непрофессиональными".

Также, по ее мнению, из-за того, что Зеленский так пошутил о ней, "ему стало неприятно, и поэтому он так нервно засмеялся".

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