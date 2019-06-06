Войти | Зарегистрироваться
19:32

четверг,
06 июня
Онлайн
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Жизнь
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
Жизнь
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В кюлотах и кедах: Елена Зеленская покорила Брюссель стильным нарядом

06.06.2019 / 17:59
Елена Зеленская, только недавно ставшая первой леди Украины, уже успела продемонстрировать безупречный вкус и умение себя подать.
В кюлотах и кедах: Елена Зеленская покорила Брюссель стильным нарядом

Так, 20-го мая на инаугурации президента Украины Владимира Зеленского она блистала в молочного оттенка костюме. Комплект-тройку необычного кроя создавал для нее украинский дизайнер ARTEMKLIMCHUK. Этот образ собрал массу позитивных отзывов. И вот – новый выход, который уже успел взорвать сеть.

В кюлотах и кедах: Елена Зеленская покорила Брюссель стильным нарядомВ кюлотах и кедах: Елена Зеленская покорила Брюссель стильным нарядом

Для первого официального визита в Брюссель, куда она отправилась сопровождать своего супруга, Елена выбрала стильный комплект бежевого оттенка. Кюлоты со стрелками и жакет свободного кроя она дополнила закрытой белой футболкой и белыми кедами. В руках у первой леди красовалась коричневая сумка прямоугольной формы.

В кюлотах и кедах: Елена Зеленская покорила Брюссель стильным нарядом

В кюлотах и кедах: Елена Зеленская покорила Брюссель стильным нарядом

На своей Instagram-странице она поделилась стильными кадрами и написала: "Брюссель. Первый зарубежный визит. Сегодня имела возможность насладиться волшебным городом и следила за ходом официальных встреч Владимира. Хочу поблагодарить за гостеприимство жене Главы Миссии Украины при НАТО Инне Пристайко и жене Посла Украины в Бельгии Тамаре Точицкой". Подписчики, которых на странице Елены уже свыше 600 тысяч, оставили массу приятных комментариев:

  • Как же приятно смотреть на такую первую леди
  • Выглядите просто потрясающе
  • Такая красивая
  • Самая красивая первая леди Украины
  • Очень красивый наряд у вас. А это ничего, что жена президента в кроссовках, или вы не присутствовала на официальном визите?
  • Такая элегантная!!
  • Почему это так красиво? Идеал женщины
  • Наша красавица и гордость!)

Многие отмечают, что Елена выглядит не хуже признанных икон стиля в мире политики вроде Мелании Трапм. К слову, сама Мелания на днях также продемонстрировала новый стильный наряд. Вместе с Дональдом Трампом и детьми они совершили официальный визит в Букингемский дворец.

Источник

первая леди, Елена Зеленская
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
6 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.