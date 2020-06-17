Жену президента Украины госпитализировали из-за COVID-19

Об этом сообщает Офис президента Украины

Дословно: "Супруга президента Украины Елена Зеленская госпитализирована в больницу в Киеве. Как известно, на прошлой неделе после ПЦР-обследование у первой леди был обнаружен коронавирус.

Сейчас диагноз Елены Зеленской: COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0.

В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное.

Супруга президента находится в изоляции, под наблюдением врачей.

Проведенные 15 июня очередные ПЦР-тесты на COVID-19 Владимира Зеленского и детей показали отрицательный результат".

Напомним, 12 июня стало известно, что жене президента Елене Зеленской диагностировали коронавирус. Тогда же президент сообщил, что меняет формат своей работы.

15 июня "Украинская правда" узнала, что президент все же посещает офис, но ограничил круг общения, отменил поездки на неделю, а совещания и встречи проводит онлайн.

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