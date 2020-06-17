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В сети появился бесплатный онлайн-курс для церковных медиа

17.06.2020 / 16:17
В сети появился бесплатный онлайн-курс для церковных медиа
Православный храм Источник: Центр информации УПЦ
В программу курса включены лекции от экспертов о поисковой оптимизации, продвижению в соцсетях, обучению цифровой коммуникации, медиапланированию, цифровому этикету и безопасности

В сети появился онлайн-курс «Медиаприход 2020+» для церковных специалистов в медиа-сфере.

Как сообщает media.prichod.ru, образовательный курс поможет приходам, семинариям, общественным организациям научиться продвигать сайты, развивать группы в соцсетях, писать тексты и работать со СМИ в церковной сфере.

В первом блоке онлайн-курса рассказывается о медиаландшафте Церкви сегодня, как понимание информационного пространства Церкви влияет на формирование контента на общецерковном, епархиальном и приходском уровнях. Даются рекомендации по освещению важных событий, исходя из специфики своего региона.

Второй и последующие блоки курса доступны после регистрации в форме.

Второй блок посвящен созданию и наполнению приходских сайтов. Две видеолекции «Приходской сайт 2020+» знакомят с принципами создания концепции сайта храма, написания технического задания для разработчиков, логикой организации рубрик и разделов, принципами написания текстов.
Кроме того, в программу курса включены лекции от экспертов о поисковой оптимизации, продвижению в соцсетях, обучению цифровой коммуникации, медиапланированию, цифровому этикету и безопасности.

Источник: Inpress.ua
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