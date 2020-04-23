Зеленский видит в Саакашвили потенциал

Об этом пишет 22 апреля "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Дословно ОП: "Президент Украины Владимир Зеленский встретился с экс-президентом Грузии Михэилом Саакашвили и пообщался о его видении возможной помощи в развитии Украины. Михэил Саакашвили известен на международной арене и уже показал опыт успешного внедрения реформ.

Президент Зеленский считает, что у господина Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины, и предложил ему поделиться своим видением и разработками с правительством и парламентом Украины".

Напомним, источники во фракции "Слуга народа" сообщали, что грузино-украинского политика Михэила Саакашвили, которого во времена президента Петра Порошенко выгнали из Украины, могут назначить вице-премьером по вопросам реформ 24 апреля. Позже сам Саакашвили заявил, что готов принять предложение, которое ему сделала украинская власть.

28 мая 2019 года президент Владимир Зеленский внес изменения в указ Петра Порошенко и вернул бывшему президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили гражданство Украины. Зеленский объяснил это стремлением к справедливости, а не политическими планами.

29 мая высланный из Украины Саакашвили вернулся в Киев. Затем он встал на воинский учет в Святошинском военкомате Киева.

В начале июня Саакашвили призывал однопартийцев из "Движения новых сил" ("Рух нових сил") поддержать партию Зеленского "Слуга народа" на внеочередных выборах в Верховную Раду, а затем и сам стал кандидатом в народные депутаты по списку своей партии.

20 ноября 2019 года Верховный Суд признал законными действия правоохранительных органов и пограничников, которого в феврале 2018 года выдворили Саакашвили в Польшу.

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