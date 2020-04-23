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В ООН считают, что пандемия коронавируса может вызвать голод «библейского масштаба»

23.04.2020 / 11:52
В ООН считают, что пандемия коронавируса может вызвать голод «библейского масштаба»
ООН / Голос Источник: news.un.org
В ООН назвали ключевые пункты, которые вызывают серьезное опасение

Мировая пандемия коронавируса через несколько месяцев может вызвать голод «библейского масштаба», если не будут предприняты меры по обеспечению продовольственной безопасности стран.

Об этом сказал исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли, сообщает пресс-служба ВПП.

Дэвид Бизли отметил, что коронавирус представляет не только серьезную угрозу здоровью людей, но и может стать причиной глобальной гуманитарной катастрофы, когда миллионы гражданских лиц, живущих в зоне конфликтов, могут оказаться на грани голодания.

«Если мы не будем готовиться и действовать сейчас – чтобы обеспечить доступ, избежать дефицита финансирования и сбоев в торговле – мы можем столкнуться с множественным голодом библейских масштабов в ближайшие нескольких месяцев», – сказал исполнительный директор ВВП.

По его словам, «при худшем развитии событий с голодом столкнутся около 30 стран», причем проблемы с продовольствием угрожают 265 миллионам человек.

В ООН назвали ключевые пункты, которые вызывают серьезное опасение.

Около 265 миллионов человек в странах с низким и средним уровнем дохода будут испытывать острую нехватку продовольствия к концу 2020 года, если не будут приняты быстрые меры.

Дэвид Бизли назвал 10 стран, столкнувшихся с продовольственным кризисом в 2019 году: Йемен, Демократическая Республика Конго, Афганистан, Венесуэла (Боливарианская Республика), Эфиопия, Южный Судан, Сирия, Судан, Нигерия и Гаити.

Источник: Inpress.ua
ООН, пандемия
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