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Пандемия может привести к кризису психического здоровья в мире — ООН

15.05.2020 / 11:46
Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш призвал правительства стран, общество и органы здравоохранения немедленно решить потребности психического здоровья.

В частности, возникающие вследствие пандемии коронавируса, предупреждая, что COVID-19 может спровоцировать кризис в этой сфере.

Об этом сообщает АР.

В видеосообщении Гуттериш заявил, что «после десятилетий запущенности и недостаточного инвестирования в услуги по психическому здоровью, пандемия COVID-19 сейчас поражает семьи и общества с дополнительной психической нагрузкой».

Он указал, что на людей влияют «горе из-за потери близких людей, шок от потери работы, изоляция и ограничение передвижения, сложная динамика отношений в семье, неуверенность и страх перед будущим».

Помощь и поддержка больше вссего необходимы медицинским работникам, людям старшего возраста, подросткам, молодежи и тем, кто уже имел проблемы с психическим здоровьем, а также людям, которые столкнулись с кризисом из-за пандемии.

«Службы в сфере психического здоровья являются важной частью всех реакций правительства на COVID-19. Они должны быть расширены и полностью профинансированы», - подчеркнул Гуттериш.

В ООН предупредили, что если не будут приняты меры, COVID-19 может спровоцировать кризис психического и физического здоровья в мире.

По состоянию на утро 14 мая коронавирус COVID-19 диагностировали у 4 429 744 человек, из них - 298 174 человека умерли, 1 659 791 человек выздоровел.

Источник

коронавирус, ООН, пандемия, психическое здоровье
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