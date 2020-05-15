ВОЗ считает, что коронавирус может стать привычной болезнью

Об этом Reuters

В ВОЗ считают, что новое заболевание может стать эндемическим, то есть таким, что постоянно присутствует среди людей.

По словам эксперта по чрезвычайным ситуациям организации здравоохранения Майка Райана, важно открыто говорить о том, что вирус может никогда не исчезнуть.

"Важно быть реалистами. Я не думаю, что кто-то может предсказать, когда эта болезнь исчезнет", – сказал Райан.

В организации надеются на создание вакцины для того, чтобы контролировать вирус.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что вакцину от коронавируса не стоит ожидать ранее, чем через год.

Всемирная организация здравоохранения предостерегает власти от выдачи так называемых паспортов иммунитета гражданам, которые перенесли коронавирусную инфекцию.

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