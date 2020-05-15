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ВОЗ считает, что коронавирус может стать привычной болезнью

15.05.2020 / 12:17
Всемирная организация здравоохранения заявила, что коронавирус COVID-19 может стать одной из постоянных болезней людей.

Об этом Reuters

В ВОЗ считают, что новое заболевание может стать эндемическим, то есть таким, что постоянно присутствует среди людей.

По словам эксперта по чрезвычайным ситуациям организации здравоохранения Майка Райана, важно открыто говорить о том, что вирус может никогда не исчезнуть.

"Важно быть реалистами. Я не думаю, что кто-то может предсказать, когда эта болезнь исчезнет", – сказал Райан.

В организации надеются на создание вакцины для того, чтобы контролировать вирус.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что вакцину от коронавируса не стоит ожидать ранее, чем через год.

Всемирная организация здравоохранения предостерегает власти от выдачи так называемых паспортов иммунитета гражданам, которые перенесли коронавирусную инфекцию.

Источник

коронавирус, ВОЗ, COVID-19
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