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Европейская комиссия предложила новые правила для авиапутешествий

15.05.2020 / 17:19
Европейская комиссия хочет обязать европейских отдыхающих носить защитные маски и путешествовать без большого багажа.

Об этом сообщает Reuters

Предложения были обнародованы 13 мая. Цель введения новых правил путешествий – возрождение безопасного туризма, который остановился из-за коронавируса.

Авиакомпаниям и аэропортам также хотят предложить реорганизовать регистрацию на рейс, оформление и выдачу багажа для того, чтобы избежать больших скоплений людей.

Кроме того, туристов хотят попросить минимизировать количество движений по салону самолета для уменьшения контактов, в частности с бортпроводниками.

Указанные предложения не будут обязательными, однако они могут стать основой для дальнейших действий правительств и авиакомпаний, когда карантинные ограничения будут сняты.

Напомним: Европейская комиссия представила пакет руководящих принципов и рекомендаций, чтобы помочь государствам-членам постепенно снять ограничения на поездки и позволить туристическому бизнесу возобновить свою работу после нескольких месяцев блокирования.

Источник

путешествия, границы, Европейская комиссия
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