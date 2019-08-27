«Автокефальный блок»: какими способами Порошенко начнет войну с Зеленским

Необычные явления опять потрясли Украину и на этот раз в центре внимания стали президентские выборы. Их победителем стал Владимир Зеленский – известный шоумен, актер, режиссер и сценарист. Мир удивился победе этого человека, но не менее сильно удивление было от поражения Порошенко. Проигрыш предыдущего президента Украины существенно повлияло на его репутацию.

Прогнозируется, что Порошенко сделает всё возможное, чтобы вернуться в политику и отомстить действующему президенту. Единственная проблема – это явное недоверие от украинцев, к тому же в скором времени, возможно, открытие уголовного дела по отношению к Петру Алексеевичу. Следствием это станет тюремный срок или бегство из страны. Очевидно, что он всеми способами будет защищать себя, а многочисленные политические, полицейские и судебные связи помогут ему в этом. Ключевым преимуществом Петра Алексеевича и одновременно грозным оружием является созданная им Православная церковь Украины (ПЦУ). Благодаря этому проекту он получил лояльное отношение от большинства населения страны.

У него сложился образ постоянного борца за церковь и свободную религию. Еще во время президентских выборов он активно развивал тему независимой украинской церкви, акцентировал внимание на своих решениях и преимуществах в плане управления страной. Сторонники созданной церкви оказывают всяческую поддержку, ведь они получили то, чего добивались много лет. Все правители новой церкви во главе с Епифанием (Думенко) гарантируют свою поддержку Порошенко. Только с его помощью они стали независимыми от Филарета и сумели создать собственную независимую структуру. Теперь появился так называемый «автокефальный блок» во главе с Порошенко, куда также входят лояльные бизнесмены, служители церкви и политики.

Политическая поддержка Петра Порошенко

Свое лояльное отношение и максимальную поддержку бывшему президенту оказывают политики, которые активно работали над созданием украинской православной церкви. Ключевым соперником нынешнего президента Зеленского является Ростислав Павленко, которого освободили от должности директора Национального института стратегических исследований в мае 2019 года. Он является активным противником Владимира Зеленского, постоянно критикует его команду и говорит о непрофессионализм в управлении. Действующий президент не раз говорил о желании не вмешиваться в дела церкви, но Павленко настроен по-другому и будет любыми способами отстаивать свою репутацию.

Андрей Парубий также готов стать активным противником президента. Пока что он дорабатывает последние дни в кресле председателя Верховной Рады. За несколько месяцев совместной работы у них было много конфликтов и чаще всего причиной становилось желание президента досрочно распустить Раду. Он остается обиженным на Владимира, как и многие политики, действовавшие последние пять лет.

Кабинет министров

Пока нет новоизбранной Верховной Рады на многих ключевых должностях продолжают работать люди, которые были поставлены президентом Порошенко и постоянно поддерживали проект автокефалии. Среди самых смелых и одновременно опасных противников Зеленского является директор департамента министерства культуры по делам религий и национальностей Андрей Юраш. С его помощью проходила известная поездка на Фанар. Андрей имеет хорошие связи с Константинополем, поэтому поездка была стратегически важной для политики его департамента. Именно это «путешествие» могло заставить президента плясать под дудку Юраша.

На 100% неизвестно что именно Владимир отказывался подписывать во время встречи. Некоторые журналисты говорят о документах по экологии, но наверняка настоящая причина поездки – это передача украинских ставропигий. При подписании соглашения он бы принял негативный удар на себя, что повлияло бы на его репутацию.

Вселенский патриархат также может иметь сильное влияние на действующего президента Украины, потому что от Порошенко он получил серьезный бонус. По предварительной информации патриарх Варфоломей хотел уточнить информацию об уголовном преследовании Петра Алексеевича, но в последний момент отказался от этой затеи.

Андрей Юраш и представители его семьи продолжают работать. Удачная интеграция в текущую политическую элиту позволяет бывшему президенту Порошенко полностью контролировать департамент по делам национальностей и религий минкульта Украины. Именно этот департамент курирует все вопросы церкви.

Павел Климкин – еще один противник Зеленского, который остается на должности министра иностранных дел. Его оппозиционные действия ярко показывают отношение к президенту, поэтому наверняка он дорабатывает последние дни на своей текущей должности. Он наверняка будет и дальше поддерживать Петра Порошенко даже после своего увольнения. Климкин неоднократно получал награды от Порошенко, а в СМИ его называли ключевым политиком, которые прославляет Украину за границей и бьётся за свою страну.

Министр регионального развития Геннадий Зубко – очередной политик, оказывающий поддержку Петру Порошенко. Он активно сотрудничает с семьей бывшего президента. Фонд Марии Порошенко является ключевым спонсором организации жены Зубко, а Геннадий в свое время помог трудоустроиться в своем ведомстве брату Софии Юраш. Это невеста директора департамента из минкульта.

Это не все известные и работающие на текущий момент политики, которые продолжают поддерживать Порошенко:

- министр спорта Игорь Жданов. Сразу после событий Майдана он стал на свой пост. Неоднократно говорил, что он будет продолжать работать, несмотря на скорые увольнения и угрозы от Зеленского.

- первый вице-премьер Степан Кубив. Активно выступал против нынешнего президента, говоря о его некомпетентности. Состоит в партии Петра Порошенко.

- министр культуры Евгений Нищук. Оказывал поддержку автокефалии, продолжает симпатизировать Порошенко, но конфликтов и жесткой оппозиции к Зеленскому нет.

Бизнес

Многочисленные представители бизнеса не перестают активно поддерживать Петра Алексеевича. Проект автокефалии продолжают поддерживать спонсоры этой затеи – Андрей Мацола и Александр «Нарик» Налекришвили, являющийся криминальным авторитетом.

Мацола – это близкий товарищ Епифания и Евстратия Зори. Благодаря его помощи удалось избавиться от сильного влияния Филарета, а все финансовые затраты на реализацию проекта автокефалии он брал на себя.

Нарик на протяжении последних лет активно показывает свою набожность. К тому же он был на процессии в Стамбуле, когда Варфоломеем был официально подписан Томос. Александр является сватом Андрея Павелко, члена Блока Петра Порошенко.

Петр Алексеевич активно рекламировал свой проект, поэтому многие бизнесмены стали не только участниками «автокефального блока», но и его спонсорами.

ПЦУ – ключевое оружие в борьбе

Изначально Владимир Зеленский стал в нейтральную позицию относительно церкви и решил не вмешиваться в дела этой ветви. Это может сыграть злую шутку с новым президентом, потому что Порошенко продолжает использовать проект ПЦУ как способ влияния на Владимира. Постоянное игнорирование церковных проблем в дальнейшем может привести к дестабилизации ситуации в церкви. Предыдущий президент Порошенко и его вновь созданный «автокефальный блок» способен всячески поддерживать любые религиозные течения и расколы. Для этого у них есть финансы и административный ресурс, а отсутствие реакции со стороны действующий властей только увеличивает их влияние.

Если Владимиру хочется сохранить стабильность и избавиться от предыдущих политиков, он обязан обратить внимание на церковную повестку и принять важное решение по отношению к церковным делам.