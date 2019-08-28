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Грозит ли Украине радиация из России: эксперты сделали выводы

28.08.2019 / 09:36
Грозит ли Украине радиация из России: эксперты сделали выводы
Радиоактивные вещества, выброшенные в начале августа после взрыва российской ракеты под Северодвинском (Архангельская область), могут дойти до половины Украины, накрыв ее восточную и юго-восточную часть.

Об этом говорят данные с интерактивной карты предполагаемого пути радиационного облака, опубликованной на днях Организацией договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний при ООН. Грозит ли что-то нашей стране, выяснили эксперты.

Проверки

Первыми обеспокоились в Кабмине: постановление правительства №715 от 14 августа обязало пограничников в течение 30 минут оповещать Госэкоинспекцию в случае обнаружения на границе радиационно-загрязненного груза или транспортного средства. Затем уже 20 августа в ГСЧС сообщили, что они перевели на режим учащенных проверок радиационного фона метеостанции в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Одесской областях. Как пояснили "Сегодня" в Укргидрометцентре, это около 40 станций из 160, а радиоактивно загрязненный воздух мог гипотетически достигнуть Украины в ночь на 11 августа и оставаться над ней минимум до 18 августа.

"Дважды в сутки, каждые 12 часов отбирались для контроля уровня радиации пробы атмосферных аэрозолей в Сновске (Сумщина), Киеве и Чернобыле. Измерения радиационного фона этими метеостанциями проводились не один раз в сутки, как обычно, а 4 раза. К счастью, уровень радиации не только не превысил безопасные значения — 10—15 микрорентген в час, но и вообще практически не изменялся", — рассказал нам замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко.

По его словам, данные с интерактивной карты на практике могут не подтвердиться.

Следы

Превышение норм радиации отрицают и в России. Правда, следы радиоактивного йода были замечены даже на севере Норвегии. По данным New York Times, взорвалась крылатая ракета с ядерной установкой "Буревестник", которую президент РФ Владимир Путин представлял в прошлом году своему правительству как самую передовую разработку. Но наши ученые все же успокаивают.

"Воздушные массы с выбросами из Северодвинска действительно могли находиться какое-то время над Украиной, но так как мощность взрыва была незначительной, а расстояние до нас — большое (1500 км по прямой), то радиоактивные частицы рассеялись в пути до такой низкой и безопасной концентрации, что приборы наших метеостанций их не зафиксировали", — считает ученый-радиолог Денис Вишневский, работающий в Чернобыльской зоне.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у Путина не верят в облучение пострадавших в ходе ядерного инцидента в России. Песков пытается опровергнуть то, что после взрыва под Неноксой люди получили дозу радиации.

Это несмотря на то, что в Российском федеральном ядерном центре подтвердили информацию о кратковременном радиоактивном скачке в городе Северодвинск, который расположен в 30 километрах от места катастрофы.

Александр Панченко, Игорь Серов

Источник

взрыв, радиация, Радиоактивные вещества
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