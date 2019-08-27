В РФ раскрыли состав радиоактивного облака после взрыва: стронций, барий и лантан

Об этом говорится в отчете Росгидромета о загрязнении окружающей среды и выявленных случаях изменения радиационной обстановки.

Согласно отчету, с 8 по 23 августа подразделения Росгидромета проводили мониторинг радиационной обстановки на территории Архангельской области, измеряли активность и проводили гамма-спектрометрический анализ проб радиоактивных аэрозолей в воздухе и выпадениях.

После регистрации кратковременного резкого изменения радиационной обстановки в г. Северодвинске,

"Радионуклидный состав проб отобранных в Северодвинске, показал наличие короткоживущих техногенных радионуклидов 91Sr (стронций), 139Ba и 140Ba (барий, относится к группе радионуклидов, обладающих средней радиотоксичностью - ред.) и его дочернего радионуклида 140La (лантан)".

Продуктами распада указанных радионуклидов являются инертные радиоактивные газы, которые стали причиной кратковременного повышения МАЭД (мощность эквивалента дозы гамма-излучения - ред.) 8 августа в Северодвинске, заявили в Росгидромете.

"В настоящее время в пробах радиоактивных аэрозолей в воздухе и выпадениях в Северодвинске и Архангельске техногенные радионуклиды не обнаруживаются. Радиационная обстановка стабилизировалась", - отмечается в отчете.

Напомним: 8 августа Минобороны РФ сообщило, что в Архангельской области при взрыве на военном полигоне пострадали шесть человек, двое погибли.

10 августа в госкорпорации "Росатом" сообщили, что в результате взрыва погибло 5 сотрудников "Росатома", еще трое пострадали.

По данным Минобороны РФ, взрыв произошел во время испытании жидкостной реактивной двигательной установки.

В министерстве утверждали, что после ЧП никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме. Информации о том, какие радиоактивные вещества попали в окружающую среду в результате инцидента, в РФ не публиковали.

13 августа специалисты Росгидромета сообщили, что после взрыва уровень радиации в Северодвинске (почти 50 км от места взрыва) подскочил в 4-16 раз.

Американские эксперты в области ядерной энергетики подозревают, что взрыв и выброс радиации в Архангельской области России произошли во время испытания крылатой ракеты с ядерной установкой "Буревестник", о которой говорил президент РФ Владимир Путин в 2018 году.

В Гринписе заявили, что власти РФ скрывают информацию об уровне радиации после взрыва.

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