Путина могут пригласить на G7 в США даже несмотря на вето друзей Украины

Об этом говорится в статье "Европейской правды".

Трамп может пригласить россиян так, как это сделал президент Франции Эммануэль Макрон, пригласив на нынешний саммит главу МИД Ирана Джавадa Зарифа, находящегося под санкциями США.

Как выяснилось, о приезде иранца Франция не предупреждала коллег заранее и не спрашивала об их отношении к такой идее. Только во время субботнего ужина Макрон спросил коллег-президентов и премьеров, не против ли они.

В конце концов переговоры с Зарифом проводили только французы, в присутствии других европейских дипломатов.

Однако пока неясно, согласится ли президент РФ Владимир Путин поехать на саммит в таком статусе, потому что в Москве выражали сомнения в необходимости в принципе возвращаться в G7.

Трамп уже заявил, что "вполне возможно" пригласит Путина в качестве гостя на саммит Группы семи в США.

Великобритания, Германия, Франция и Канада отвергли идею возвращения России в качестве полноправного члена, если Путин не пойдет на уступки по Украине.

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