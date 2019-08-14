Взрыв на полигоне в РФ: уровень радиации подскочил в 16 раз

Об этом сообщает сайт Росгидромета.

"По информации Северного УГМС на 12 часов мск 8 августа 2019 года Архангельской территориальной системой АСКРО (система, которая осуществляет непрерывный автоконтроль радиационной обстановки – ред.) в 6-ти из 8-ми пунктов г. Северодвинска зафиксированы превышения мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз по сравнению с фоновыми значения МАЭД (мощность амбиентного эквивалента дозы – ред.) для данной территории", - говорится в сообщении.

Среднее значение фона для г. Северодвинск составляет 0,11 мкЗв/ч.

Росгидромет также опубликовал таблицу зафиксированных максимальных значений МАЭД в пунктах системы АСКРО в г. Северодвинске 8 августа.

В 12:30 радиационный фон в 6 пунктах АТ АСКРО варьировался от 0,21 до 0,44 мкЗв/ч.

В 13:00 – от 0,13 до 0,29 мкЗв/ч.

Отмечается, что по состоянию на 14:30 радиационный фон в г. Северодвинск нормализировался и составлял от 0,13 до 0,16 мкЗв/ч.

При этом в пункте Архангельск в течение дня 8 августа превышений МАЭД зафиксировано не было.

Напомним, 8 августа Минобороны РФ сообщило, что в Архангельской области при взрыве на военном полигоне пострадали шесть человек, двое погибли.

В министерстве утверждали, что после ЧП никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме.

10 августа в госкорпорации "Росатом" сообщили, что в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области погибло 5 сотрудников "Росатома", еще трое пострадали.

В феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин заявил об успешных испытаниях крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой "Буревестник".

Американские эксперты в области ядерной энергетики подозревают, что взрыв и выброс радиации в Архангельской области России произошли во время испытания крылатой ракеты с ядерной установкой "Буревестник", о которой говорил президент РФ Владимир Путин в 2018 году.

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