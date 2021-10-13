Киево-Печерская лавра передала лекарства для больных коронавирусом в Северодонецке

В инфекционное отделение Северодонецкой больницы Украинская Православная Церковь передала медикаменты для больных коронавирусной инфекцией.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на sed-eparhia.com, лекарства собрали насельники и верующие Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.

По благословению митрополита Северодонецкого и Старобельского Никодима гуманитарную помощь от УПЦ передал викарий Северодонецкой епархии епископ Новопсковский Иринарх.

Переданные лекарства – антибиотки, которые используются для лечения осложнений COVID-больных, которые находятся в инфекционном отделении больницы. Администрация лечебного учреждения поблагодарила епархию за помощь пациентам.

Как сообщалось ранее, священники Нежинской епархии Украинской Православной Церкви передали медучреждениям Черниговщины препараты для лечения осложнений у больных коронавирусом.