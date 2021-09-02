Войти | Зарегистрироваться
13:04

четверг,
02 сентября
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Украина получит от США инновационные лекарства против COVID-19

02.09.2021 / 12:17
Украина получит инновационные лекарственные средства против COVID-19 в рамках сотрудничества с правительством США.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Гуманитарная помощь эквивалентной стоимостью почти 20 млн долларов США поступит в ближайшее время и будет развезена в регионы силами благотворительных фондов. Такие договоренности финализировали в рамках визита Президента Украины Владимира Зеленского в США.

"Правительство США совместно с компанией-производителем в качестве гуманитарной помощи предоставит нам инновационные лекарства против COVID-19. Они уже зарегистрированы FDA и рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенью тяжести течения, особенно при наличии риска перехода в тяжелую форму", - сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В Украину направят 20 тыс. флаконов "Бамланивимаба" (Bamlanivimab) и 40 тыс. флаконов "Этесевимаба" (Etesevimab). Препараты уже сформировали в груз и транспортируют в аэропорт для отправки в Украину.

"Действуют они непосредственно на вирус - препараты связываются со спаечными белками вируса, предотвращая проникновение в клетку и последующее размножение, ускоряют выздоровление больных с коронавирусной болезнью и предотвращают возникновение осложнений и попадание в больницу", - пояснил министр.

Минздрав также закупил 2 784 флакона препарата "Тоцилизумаб" и завершает закупку 14 346 упаковок "Ремдесевира".

Напомним, в августе Всемирная организация здравоохранения анонсировала новую фазу испытаний трех потенциальных препаратов для лечения госпитализированных пациентов с коронавирусом.

Источник

лекарства, коронавирус, COVID-19
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
2 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.