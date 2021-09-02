Украина получит от США инновационные лекарства против COVID-19

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Гуманитарная помощь эквивалентной стоимостью почти 20 млн долларов США поступит в ближайшее время и будет развезена в регионы силами благотворительных фондов. Такие договоренности финализировали в рамках визита Президента Украины Владимира Зеленского в США.

"Правительство США совместно с компанией-производителем в качестве гуманитарной помощи предоставит нам инновационные лекарства против COVID-19. Они уже зарегистрированы FDA и рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенью тяжести течения, особенно при наличии риска перехода в тяжелую форму", - сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В Украину направят 20 тыс. флаконов "Бамланивимаба" (Bamlanivimab) и 40 тыс. флаконов "Этесевимаба" (Etesevimab). Препараты уже сформировали в груз и транспортируют в аэропорт для отправки в Украину.

"Действуют они непосредственно на вирус - препараты связываются со спаечными белками вируса, предотвращая проникновение в клетку и последующее размножение, ускоряют выздоровление больных с коронавирусной болезнью и предотвращают возникновение осложнений и попадание в больницу", - пояснил министр.

Минздрав также закупил 2 784 флакона препарата "Тоцилизумаб" и завершает закупку 14 346 упаковок "Ремдесевира".

Напомним, в августе Всемирная организация здравоохранения анонсировала новую фазу испытаний трех потенциальных препаратов для лечения госпитализированных пациентов с коронавирусом.

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