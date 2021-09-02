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На Кировоградщине освящен новый храм УПЦ в честь иконы «Всецарица»

02.09.2021 / 12:02
На Кировоградщине освящен новый храм УПЦ в честь иконы «Всецарица»
Источник: Центр информации УПЦ
Верующие прошли крестным ходом из Долинской к месту освящения нового храма с источником

На Кировоградщине освящен новый храм Украинской Православной Церкви в честь чудотворного образа Божией Матери «Всецарица», перед которым у Богородицы просят молитв об исцелении от зависимостей и онкологических заболеваний.

Верующие прошли крестным ходом из Долинской к месту освящения нового храма с источником, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Александрийской епархии.

Крестный ход от Свято-Успенского храма в Долинской возглавил архиепископ Боголеп. Владыка возглавил Божественную литургию и совершил чин освящения нового храма.

После литургии архиерей отметил наградами и грамотами благодетелей храма и активных прихожан. Также архиепископ Боголеп освятил расположенный рядом с храмом источник.

Как сообщалось ранее, в Запорожской области верующие УПЦ прошли 30-километров из Запорожья до Свято-Елизаветинского женского монастыря с чудотворной иконой «Всецарица».

 

Источник: Inpress.ua
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