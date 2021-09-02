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Митрополит Онуфрий расскажет, что поможет преодолеть скорби

02.09.2021 / 11:45
Митрополит Онуфрий расскажет, что поможет преодолеть скорби
Источник: Центр информации УПЦ
В новом выпуске программы «Слово Предстоятеля», который выйдет в субботу 4 сентября, в 6.00 на «Интере»

Необходимо воспринимать скорби как этапы на пути достижения духовного совершенства.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Митрополит Онуфрий расскажет в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля», который выйдет в субботу 4 сентября, в 6.00 на «Интере».

«Когда человек хочет достичь какой-то доброй цели, его путь наполнен и скорбями, и трудностями. Скорби и трудности дополняют недостаток нашего покаяния. Господь через них ведет человека к духовному совершенству. Нам надо терпеть эти скорби с благодарностью Богу и с молитвой», - сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе, опубликованном на странице «Интера» в Фейсбук.

В предыдущем выпуске «Слово Предстоятеля» Митрополит Онуфрий рассказал о даре, который необходимо просить у Богородицы.

Источник: Inpress.ua
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