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Кулеба в ответ Лаврову: не только российский газ, но и пропаганда – самые грязные в мире

02.09.2021 / 11:15
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя высказывание главы МИД РФ Лаврова о том, что президент Украины Владимир Зеленский делает заявления об истории стран и качестве газа "не от большого ума", заявил, что сам Лавров запутался в истории.

"Министр Лавров заблудился в трех соснах российской истории. До 18 века его государство имело одно название: Московия. В 10 веке крестили Русь в Киеве, а не Московию. Чтобы воровать чужую историю, много ума не надо. Не только российский газ, а и пропаганда - самые грязные в мире", - написал Кулеба в соцсети Twitter.

Как сообщалось, ранее Зеленский учредил новый праздник – День Украинской государственности, и отметил, что датой праздника станет годовщина крещения Киевской Руси.

"Зарождение нашей государственности мы будем отмечать в день расцвета нашей государственности – в день крещения Киевской Руси - Украины", - заявил президент.

Позже, во время встречи с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм в рамках визита в Вашингтон Зеленский назвал российский газ "самым грязным в мире" – из-за "значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций".

По информации российских СМИ, Лавров заявил, что подобные высказывания – "словесная эквилибристика", и президент Зеленский делает эти заявления "не от большого ума".

Источник

Лавров, Кулеба
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