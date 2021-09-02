Разумков не видит достаточно голосов в Раде для отмены компенсации за оплату жилья нардепов

"Учитывая позицию моих коллег… Вряд ли оно будет поддержано всеми народными депутатами", - сказал Разумков журналистам 1 сентября в Ирпене (Киевская обл.).

Спикер парламента подчеркнул, что отмена денежной компенсации нардепам за оплату жилья в условиях сегодняшней непростой социально-экономической ситуации была бы "особенно важна".

"Я считаю, что все-таки это было бы правильно. Достаточно есть ресурсов, по сравнению с другими слоями населения, у народных депутатов, чтобы обеспечить себя жильем", - сказал он.

Ранее Разумков высказывался за целесообразность отмены компенсации народным депутатам за оплату жилья.

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