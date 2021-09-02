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Грантовые активисты не гнушаются риторики времен сталинских репрессий для давления на оппонентов, - эксперт

02.09.2021 / 10:34
На противников того варианта судебной реформы, которую продвигают в Украине грантовые организации, оказывается неприкрытое давление.

Об этом заявил политический консультант, директор «Украинского Института политики» Руслан Бортник, комментируя высказывания главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, который ввел новый термин — «член семьи врага реформ» и публично призвал давить на этих людей, пишет Капитал.

«Такие высказывания — это попытка оказать сегодня давление на политических оппонентов, конкурентов, всех тех, кто сегодня выступает против той судебной реформы, которую продвигает Шабунин и его окружение», — убежден он.

Причин, по которым местные «реформаторы» позволяют себе такие высказывания и часто считают себя выше законов Украины, эксперт видит сразу несколько.

«Причина в их определенной интеллектуальной ксенофобии и в том, что они опираются на внешние источники поддержки, политической и финансовой. И это большая проблема», — убежден эксперт.

Многие эти люди — такие как Шабунин или Артем Сытник, уже стали внутри страны одиозными, но их патронов на Западе это не отпугивает. Политолог считает, что дело в глубоких и не всегда законных связах украинских грантовых активистов с их работодателями за рубежом.

«Запад когда-то их выбрал и эти люди остаются с Западом — здесь комплекс взаимной зависимости, комплекс неформальных, а иногда и незаконных связей», — полагает он.

Эксперт также убежден, что Шабунин никак не будет наказан за антидемократические высказывания.

Напомним, ранее активист Виталий Шабунин, который возглавляет работающий на западные гранты Центр противодействия коррупции, назвал среди ключевых задач ЦПК продвижение механизмов воздействия в отношении «врагов реформ и членов их семей». Эта формулировка вызвала резкую критику, из-за очевидной параллели с «членами семей врагов народа» времен сталинских репрессий

Бортник, Шабунин
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