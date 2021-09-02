Шабунин боится потерять финансирование, поэтому вынужден прибегать к радикальной риторике, - юрист

Об этом заявил адвокат Ростислав Кравец, комментируя высказывания главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, который ввел новый термин — «член семьи врага реформ» и публично призвал давить на этих людей, пишет Капитал.

«Уже начало осени и высказывания Шабунина можно объяснить определенным осенним обострением. Но вызвано оно, конечно, не только климатическими изменениями и сменой поры года, но и тем, что международные институции постепенно начинают сворачивать финансирование организаций, связанных с Шабуниным, в связи с их очень высокой токсичностью и радикализмом. Уже неоднократно поднимался вопрос недопустимости финансирования организаций, которые угрожают судьям, преследуют их, ездят с виселицами к ним домой, угрожают расправами и убийствами. Это касается не только этой организации (ЦПК — Ред.), но это касается и Автомайдана тоже. Они уже стали для иностранцев довольно токсичными, поскольку, если бы подобное они совершали на Западе, то они давным-давно понесли бы за это довольно суровую уголовную ответственность.... Надеюсь, в ближайшее время все-таки и украинские Минюст и Служба безопасности найдут в себе силы и обратят внимание на их деятельность», — отметил юрист.

По его мнению, профессиональные «реформаторы» в Украине долгое время чувствовали себя слишком вольготно и даже считали себя выше законов Украины, но эти времена уходят в прошлое.

«Подобные организации получают довольно значительные средства — это видно из их отчетов, не говоря уже о том, что там идет мимо отчетов. И довольно длительное время власть не обращала на них внимания, даже пользовалась их услугами для проведения нужных ей реформ, прикрываясь вот этой вот псевдообщественной деятельностью, псевдообщественными организациями. Поэтому они себя и чувствовали достаточно вольготно. Но сейчас, насколько я понимаю, финансирование прекращается, власть начинает дистанцироваться от них, иностранные партнеры начинает дистанцироваться от них. Поэтому у этого псевдообщественного движения активистов, я думаю, очень скоро возникнут серьезные проблемы», — предрекает он.

По мнению юриста, Шабунин и другие «антикоррупционеры» уже выполнили ту задачу, для которой их нанимали западные структуры.

«Нашим заокеанским партнерам нужны были определенные радикальные личности, которые будут изображать из себя гражданское общество и общественное движение для того, чтобы придать вид необходимости „реформам“, даже если они антизаконны и антиконституционны. Но после того, как Запад достиг своей цели, а в Украине он фактически достиг своей цели, взяв под контроль правоохранительную систему, суды, и, вероятно, и первых лиц государства, эти „активисты“ становятся не нужны. Поэтому в дальнейшем они от них будут избавляться», — отмечает эксперт.

Кравец не исключает, что в итоге Шабунин будет наказан за свои антидемократические высказывания.

«Я думаю, что в ближайшее время Шабунина предупредят о том, что подобное поведение недопустимо и подобные заявления недопустимы. Возможно это предупреждение будет в виде привлечения к административной ответственности. Если же он не остановится, а вероятнее всего он не поймет намеки, то, скорее всего, он будет привлечен к уголовной ответственности точно так же, как сейчас к уголовной ответственности привлекают и прочие псевдогражданские институции, фактически занимавшиеся рэкетом», — предрекает юрист.

Напомним, ранее активист Виталий Шабунин, который возглавляет работающий на западные гранты Центр противодействия коррупции, назвал среди ключевых задач ЦПК продвижение механизмов воздействия в отношении «врагов реформ и членов их семей». Эта формулировка вызвала резкую критику, из-за очевидной параллели с «членами семей врагов народа» времен сталинских репрессий.