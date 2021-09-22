«Никто в Украине судебной реформой не занимается, ею занимаются за пределами Украины», - юрист

Как пишет Капитал, об этом заявил адвокат Ростислав Кравец во время круглого стола «Оценка деятельности судебной системы и пути ее реформирования», который прошел в информационном агентстве «Украинские новости».

«Можно говорить о каких-то теориях заговора, но факт остается фактом — Украину просто уничтожают, пытаются сделать здесь колонию, забрать отсюда природные и человеческие ресурсы. Никому не нужна большая и сильная страна в центре Европы», — заявил он.

Одним из механизмов, с помощью которого это делается, по мнению юриста, является нынешняя судебная реформа.

«Дали каких-то иностранцев, которые будут отбирать нам судей. Но мы уже видели, как это было с Высшим антикоррупционным судом, когда судей отбирали иностранцы, не понимающие украинского языка, не знающие украинского законодательства, которые большую часть времени проработали в других правовых системах, то есть в англосаксонской системе прецедентного права. Они приехали, сказали, что у них есть от каких-то активистов анкеты, и по ним они будут отбирать судей. Кого они могут отобрать?», — недоумевает он.

Также Кравец выразил сомнения в том, что присланные сюда иностранные эксперты в принципе обладают достаточным моральным авторитетом и профессионализмом для такой работы.

«Нам порекомендовали 82-х летнюю судью из США. А есть какая-то медицинская справка, которая может установить ее дееспособность? Она даже не знает украинского языка. Кстати, я просто посмотрел информацию из США об этой 82-летней судье — большинство е решений были в дальнейшем отменены. Также очень интересный прокурор из Эстонии, которая была уволена за то, что покрывала своего сожителя — у нас же она будет отбирать судей. Там по каждому так. Бывший министр юстиции Словении, который занимался у нас судебной реформой, — его в Словении обвиняли в политическом давлении на прокуратуру для закрытия каких-то дел», — возмущается адвокат.

По его мнению, не внешнее давление на судебную систему, а ее реальная независимость — ключ к успешному реформированию.

«Мы не увидим результата, пока не дадим судебной системе саморегулироваться. Пока же мы видим только внешнее вмешательство. Глава ЦПК Шабунин пообещал сделать какие-то черные списки, Миротворец-2, Миротворец-3 или Шабунин-1, не знаю, как он планирует это назвать. Госдеп делает заявление относительно органа судейского самоуправления, какой-то посол говорит, что у нас Высший совет правосудия нуждается в очищении.... Я бы на месте президента или руководителя Министерства иностранных дел сказал: у тебя есть даже не 24, а 12 часов на то, чтобы добежать до украинской границы, не будет никакого дипломатического иммунитета, ведь ты фактически совершил преступление, вмешиваясь во внутренние дела Украины, и должен за это отвечать», — отмечает юрист.

«Ситуация в судебной системе довольно плохая, но плохая она исключительно потому, что никто в Украине судебной реформой не занимается, ею занимаются за пределами Украины. Депутаты не занимаются судебной реформой, президент ею не занимается — он даже не пришел на последнюю встречу в Офисе президента, послав туда заместителю руководителя ОП... На мой взгляд, сами украинцы должны взяться за наведение порядка. И, прежде всего, нужно дать судебной системе самоочиститься, вернуть ее в состояние 2010 года, отменив эту Высшую квалификационную комиссию судей. Ранее на местах были дисциплинарные комиссии и порядка было больше. Они более эффективно наводили порядок в своей системе, чем те органы, которые создают нам иностранцы», — отметил он.

Вопрос судебной реформы, по мнению адвоката, — это вопрос реального суверенитета страны.

«Нужно для себя решить — мы независимы или нет? Если да, то пора поблагодарить иностранцев, сказать, что образование, медицина, судебная система, банковская система для вас закрыты. Поблагодарить за помощь так, чтобы они лет на сто запомнили это спасибо, и самим начинать что-то делать... Украине нужно проснуться и понять, что никто за нас ничего не сделает. Если мы будем и дальше подчиняться рабской философии, мы потеряем независимость, суверенитет, потеряем страну», — убежден специалист.

Напомним, что в июле Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает перезапуск Высшей квалификационной комиссии судей с решающей ролью международных экспертов.

Кроме того, Верховная Рада приняла закон о реформе Высшего совета правосудия. Документ предусматривает создание Этического совета, который будет проверять членов ВСП на добропорядочность. В нем решающее влияние также будут иметь иностранцы.

Такое значительное участие иностранцев в реформировании украинской судебной системы уже вызвало критику со стороны многих отечественных экспертов, которые видят в этом нарушение конституционных норм, в частности нарушение принципа суверенитета страны и независимости судебной системы.