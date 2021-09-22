Оппозиция против замены Разумкова: "Он не полностью ручной"

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" из кулуаров парламента

Сопредседатель фракции ЕС Ирина Геращенко считает, что раз Разумков возглавлял избирательный список партии "Слуга народа", то он несет ответственность вместе с президентом Владимиром Зеленским за "весь балаган" в парламенте.

"Но надо отдать должное: он пытается отстоять хотя бы минимальную независимость парламента", – отметила она.

"Мы были единственной фракцией, которая не голосовала за его назначение, я боюсь, что мы будем единственной фракцией, которая не будет голосовать за его увольнение", – заявила Геращенко.

Лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк также сообщил, что его команда отставку Разумкова не поддерживает: "Точно не будем поддерживать... Мы за него голосовали. Он выполняет свою задачу... И это очень хорошо, что он работает по регламенту".

Сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко также заявил: "Мы не поддерживаем замену спикера".

"Я считаю, что спикер занимает абсолютно государственную позицию, потому что он с уважением относится и к своей провластной фракции, и к оппозиции, даёт возможность высказаться, он придерживается регламента. Единственная причина, почему его хотят заменить, – потому что он не полностью ручной и не выполняет все прихоти Офиса президента", – сказал Бойко.

Он подчеркнул, что Украина является парламентско-президентской республикой и Верховная Рада не должна быть филиалом Офиса президента.

Заместитель главы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев считает, что "хоть в политике можно пойти на любую подлость, но на такую – вряд ли решатся" в монобольшинстве.

По словам Соболева, если первый номер избирательного списка президентской партии "станет очередной жертвой этого режима, о которую вытерли ноги, то это будет характеризовать "Слуг народа" и кому они служат".

Соболев подчеркнул, что спикер должен соблюдать Регламент.

"Ключевая проверка будет буквально в ближайшие дни, когда решат рассматривать законопроект №5600 (об изменениях в Налоговый кодекс и законы относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений – ред.)… когда начнут рассматривать закон об олигархах (№5599 – ред.). Вот тогда мы и посмотрим, соблюдается Регламент или нет", – отметил он.

"Все попытки изменить процедуру в обход Регламента станут попытками протянуть законопроект. Чем это закончилось во время ускоренного режима принятия решений, мы очень хорошо помним: сейчас мы вынуждены исправлять уже сотни тех ошибок, которые приводят к страшным ситуациям и в экономике, и в социальной политике, и в целом в работе парламента", – добавил Соболев.

Напомним, на фоне слухов о возможной отставке Дмитрия Разумкова 20 сентября внутренний конфликт "Слуги народа" вышел в публичную плоскость с обсуждением повестки дня на согласительном совете парламента.

"Антиолигархический" пакет из законопроектов №5599 и №5600 внесли в повестку дня по требованию фракции "Слуга народа", хотя Разумков считал, что они не готовы к рассмотрению.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует, что деолигархический законопроект во втором чтении поддержат более 230 народных депутатов.

Фракция "Слуга народа" также решила инициировать назначение главы аппарата Верховной Рады.

Заместитель главы фракции СН Александр Корниенко заявил, что "Слуга народа" сейчас не инициирует отзыв Разумкова с должности. А на слова спикера о том, что нардепам предлагают "по 50-100 тысяч" за поддержку "некоторых отставок", сказал: "Мне не предлагали, я не предлагал, дальше – это из сферы работы антикоррупционных органов".

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