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Инновационные лекарства от коронавируса "должны доехать в каждую область" – Минздрав

30.09.2021 / 11:15
Произведенные в США лекарства от коронавируса – Бамланивимаб и Етесевимаб – доставят во все области Украины до конца этой недели.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Александр Комарида в facebook

Прямая речь: "На прошлой неделе мы начали развозить в регионы лекарства от COVID-19 - Бамланивимаб и Етесевимаб.

Лекарства произведены в США, в Украину их передали при содействии Посольства Украины в США как гуманитарный груз.

Бамланивимаб и Етесевимаб лечат коронавирус благодаря моноклональным антителам".

"До конца этой недели Бамланивимаб и Етесевимаб должны доехать в каждую область.

Кстати, на днях Европейская комиссия подписала контракт на поставку этих препаратов и рамочное соглашение о совместных закупках с фармацевтической компанией Eli Lilly, то есть Европа тоже будет лечить своих ковид-больных моноклональными антителами".

Напомним: Американская благотворительная организация Direct Relief прислала Украине гуманитарный груз инновационных лекарств от коронавируса на десятки миллионов долларов.

Источник

лекарства, коронавирус
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