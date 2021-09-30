На Виннитчине освящен новый храм УПЦ

В Винницкой области освящен новый храм Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на mp-eparhia.org.ua, храм освящен в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в селе Юлиямполь.

Чин освящения и первую Божественную литургию в храме возглавил митрополит Агапит.

Владыке сослужил настоятель храма, духовенство епархии и гости в священном сане.

После литургии священнослужители и верующие совершили крестный ход вокруг нового храма.

Как сообщалось ранее, на Киевщине в Белой Церкови митрополит Августин освятил новый храм УПЦ в честь великомученика и целителя Пантелеимона, в селе Поправка - Свято-Николаевский храм, а также на Житомирщине в селе Раковичи митрополит Овручский и Коростенский Виссарион освятил новый храм в честь иконы «Спас Нерукотворный».